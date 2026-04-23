Snow Man・目黒蓮が主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）とJリーグ・ガンバ大阪のコラボレーションが決定し、スペシャルビジュアルが公開された。【画像】映画『SAKAMOTO DAYS』×ガンバ大阪 限定コラボグルメ ラーメン＆肉まんビジュアルでは「オオサカデイズ」とされ、かつて「史上最強」と言われた元殺し屋、坂本太郎（目黒）と、ガンバ「史上最強」のGK・東口順昭、そしてモフレムが夢の共演。ここでしか見