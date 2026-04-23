モデルでタレントの「くみっきー」こと舟山久美子さんが4月23日、自身のインスタグラムを更新。複数の家族写真と共に第3子妊娠を報告しました。【写真を見る】【 舟山久美子 】第3子妊娠を発表家族写真と共に「くみっきーおめでとうー！」祝福コメント続々舟山さんは「いつも応援してくださるみなさまへ私事にはなりますが、本日はお伝えしたいご報告があります」と書き出し、「私たち家族のもとに、新しい命がやってきてく