元KAT―TUNの上田竜也（42）が23日放送のTBSの料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）に出演。休日の過ごし方について語った。MCの「東京ホテイソン」たけるから休日の過ごし方について話題を振られた上田。「だいたい2時、3時ですよ、寝るのは。起きるのがちょっと遅め。昼飯食べてジム行ってその後ボイトレして、歩いて帰って飯食って風呂入ってドラゴンボール見て」と説明した。たけ