俳優の大和田獏が２３日、インスタグラムを更新し、妻・岡江久美子さんの「６回目の命日です」と元気な頃の岡江さんの写真を複数アップした。岡江さんは２０年４月２３日に新型コロナウィルスのため６３歳の若さで亡くなった。大和田は「あれから６年。家族や友達に支えられて今日まで生活できました。失ったものは大きいですが、それでも沢山の方々から頂いた優しさは宝物です」と愛妻を亡くしてからの６年を振り返った。「