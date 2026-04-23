かまいたち山内健司、濱家隆一がMCを務める、22日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に、お笑いコンビ麒麟の田村裕が出演した。田村は07年に出版した自著「ホームレス中学生」が大ヒットし、印税として2億円を手にした。田村は「ホームレス中学生のお金は大いに使わせていただいた」と話し、印税2億円は「1億円は税金で、1億は散財した」と告白した。お笑いコンビ、アインシュタインの河井ゆずるは「ぜんぜん、親交とかな