あまりにも人間味にあふれるコーギーの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で3万4000回再生を突破し、「絶対に前世は人」「休日のお父さんみたいで草」「お茶でもお入れしましょうか」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：ソファにいる犬を隠し撮りした結果→なぜか『姿勢』が…まさかの『人間味が強すぎる光景』】 コーギーを隠し撮りしてみたら…