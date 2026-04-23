浦和のマチェイ・スコルジャ監督が２３日、ホームの横浜Ｍ戦（２５日・埼スタ）に向けた監督会見に臨んだ。前節の鹿島戦で６連敗（ＰＫ負け２試合を含む）を喫し、来季の契約は延長しないことがクラブから通達されているが、この日は自らの去就についての言及はなかった。今季はチームとしてハイプレスなどアグレッシブなスタイルを導入し、シーズン序盤は好スタートを切った。しかし指揮官が「新たなプレスの掛け方をしていま