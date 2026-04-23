Ｊ２ジュビロ磐田は２３日、静岡・磐田市内での練習後に藤田俊哉スポーツダイレクター（ＳＤ、５４）が取材に対応し、２２日に発表された志垣良監督（４５）との契約の解除と、三浦文丈コーチ（５５）の監督就任についての経緯を説明した。志垣監督からは１９日のＪ１清水との強化トレーニングマッチ後に「選手を躍動させることができていない。自信を持てない」と話があったという。チームは１８日にＪ２大宮を逆転で破り、３