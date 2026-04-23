中国上海市で展示された、衛星通信網構築のための人工衛星の模型＝3月（新華社＝共同）中国が人工衛星約20万機の打ち上げを計画していることが国連専門機関の資料から23日までに判明した。習近平指導部は民間の宇宙開発力の強化を掲げており、中国独自の技術で米スペースX社の衛星通信網「スターリンク」に対抗する構えだ。世界最大規模の衛星通信網の構築を狙うが、計画の実現性に疑問の声も上がる。国連機関は、周波数や人工