科研製薬株式会社、久光製薬株式会社、マルホ株式会社の３社は、日本臨床皮膚科医会とＮＰＯ法人多汗症サポートグループの協力のもと、共に汗の悩みを社会全体で理解し向き合うことを目指したプロジェクト「汗で病院あたりまえに委員会」を発足し、２２日に発足式を行った。汗の悩みを“個人の問題”から“社会で向き合う課題”へ。 近年、気候変動による暑熱環境の激化や生活環境の変化により、汗の悩みは誰にでも起こり得る