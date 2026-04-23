ABEMAは、オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第8話を、23日午後9時より放送する。【番組カット】デコルテあらわ…専業主婦希望の美人彼女同シリーズは、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛にあふれた結婚決断リアリティ番組。近