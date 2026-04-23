東京都内で拾った保険証の持ち主になりすまして病院で診察を受けるなどしたとして、住職で無保険の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子住職の廣利輝和容疑者（55）は2月、他人の保険証を使って大阪市内の医療施設で診療を受けたほか、医薬品を受け取るなどした詐欺の疑いがもたれています。警視庁によりますと、廣利容疑者は国民健康保険に加入しておらず無保険の状態でしたが、おととし、都内で拾った保険