◇MLB ダイヤモンドバックス11-7ホワイトソックス(日本時間23日、チェイス・フィールド)5試合連続本塁打を放ち、今季10号に到達した村上宗隆選手の異次元の活躍が話題となっています。村上選手は今季からメジャーに挑戦し、今オフにホワイトソックスに入団。ブリュワーズとの開幕戦でメジャー初本塁打を記録すると、3連戦で3戦連続本塁打の活躍をみせます。5日のブルージェイズ戦では4号2ランで日米250本塁打を達成。そこからしば