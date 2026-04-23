◆クイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝２０００メートル）＝４月２３日、ゲート番決定出走馬８頭のゲート番が決定した。日本から参戦する今年の京都記念を制したジューンテイク（牡５歳、栗東・武英智厩舎、父キズナ）は７番ゲートとなった。同馬は２２日の調教後に騎乗していたジョアン・モレイラ騎手が歩様の乱れを感じ下馬。馬運車で移送されていたが、同日に獣医による検査が行われ異常は見