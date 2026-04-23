イラン情勢によるジェット燃料の価格高騰を受け、ドイツの航空大手、ルフトハンザは10月までに2万便を運休すると発表しました。【映像】ドイツの航空大手 2万便を運休すると発表ドイツのルフトハンザは21日、イラン情勢によるジェット燃料の価格が2倍に高騰しているとして、10月までに合わせて2万便を運休すると発表しました。対象は採算が取れない、短距離路線で、既に、1日あたり120便、運休しています。この他にもKLMオラ