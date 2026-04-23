東京大学大学院の元教授らに高級クラブなどで接待をしたとして、贈賄の罪に問われている一般社団法人の代表理事の男に、検察側は懲役1年2カ月を求刑しました。「日本化粧品協会」の代表理事・引地功一被告（52）は、東大大学院の元教授・佐藤伸一被告（62）らに共同研究で便宜を図ってもらう見返りに、高級クラブや風俗店で約380万円の接待をしたとして、贈賄の罪に問われています。23日の初公判で、引地被告は「教授の絶対的権力