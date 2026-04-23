「夫婦で年金13万円」。一見すると生活できそうにも思える金額ですが、実は平均的な生活費と比べると、毎月10万円以上の不足が生じる可能性があります。 今回は、この差をどう埋めるべきか、そして子どもに頼る前に考えるべき選択肢について解説します。 夫婦で年金「月13万円」は平均より少ない 老後の生活を支える柱となる年金ですが、受給額を周囲と比べて不安を感じる方は少なくないでしょう。月13万円という