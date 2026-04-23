4月21日で高市内閣の発足から半年が経過した。発足当初から高市内閣は高い支持率をキープ。朝日新聞社が4月19日に発表した全国世論調査では、支持率は64％、不支持は24％だった。世間からの支持が厚いものの、必ずしも自民党内が一枚岩という訳ではないようだ。政治評論家の有馬晴海さんがこう語る。「そもそも自民党参議院とは、自民総裁の権限が及ばない組織なんですね。つまり自民党の松山政司参院議員会長（67）にしても、石井