実兄とは無関係だと強調する一方で、実姉はどんどん芸能界へ入ってきている。BLACKPINK・ジスをめぐる今の違和感は、実兄の疑惑そのものだけではない。【写真】「これで子持ち？」ジス実姉の美貌兄との関係には強く線を引く一方で、姉は“ジスの実姉”という看板を前面に出して、着実に芸能界における存在感を増やしている。そのアンバランスさが、かえって“家族ブランド”をめぐるねじれを際立たせている。兄は切り捨て、姉は応