歌手ソン・シギョンのYouTubeコンテンツ「会うだろうに」（原題）に、日本を代表する“ディーバ”中島美嘉が出演し、音楽や文化、コンサートについて語り合った。去る4月22日に公開された動画では、中島美嘉が普段からお酒を嗜むソン・シギョンのために、故郷・鹿児島の酒をプレゼントし、和やかなムードを作った。【写真】ソン・シギョン、三吉彩花との“密着フォト”この日、彼女はリクエストメニューとしてサムゲタンを挙げたが