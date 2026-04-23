【モデルプレス＝2026/04/23】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のRIKU（リク）が4月21日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（よる7時）に出演。学生時代のエピソードを披露した。【写真】空手で黒帯保持「師匠」23歳アイドルの近影◆リク、学生時代に男子から「師匠」と呼ばれていたこの日、番組では「タメになる習い事発表会」をテーマにトークを展開。特徴的な習い事経験を持つゲストらが、自らが「やってよかった