【プラフィア チノ】 7月 発売予定 価格 単品：6,050円 ミニフィギュア同梱セット：7,700円 ピーエムオフィスエー（PLUM）は、プラモデル「プラフィア チノ」を7月に発売する。価格は単品が6,050円、ミニフィギュア同梱セットが7,700円。 本製品は、アニメ「ご注文はうさぎですか？ BLOOM」より、ラビットハウスの看板娘「チノ」がお店の制服姿を