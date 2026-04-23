【第64回 静岡ホビーショー】 会期： 業者招待日 5月13・14日 小中高校生招待日 5月15日 一般公開日 5月16・17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要 童友社は、5月13日より開催されるイベント「第64回静岡ホビーショー」で配布予定のチラ