２２日、記念撮影に応じる（左から）董軍氏、王毅氏、プラク・ソコン氏とティア・セイハ氏。（プノンペン＝新華社配信／万坡）【新華社プノンペン4月23日】中国の王毅（おう・き）外交部長と董軍（とう・ぐん）国防部長は22日、カンボジアのプラク・ソコン副首相兼外相、ティア・セイハ副首相兼国防相と共同議長を務め、プノンペンで両国外相・国防相「2プラス2」戦略対話メカニズムの初会合を開いた。