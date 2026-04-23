２２日、記念撮影に応じる（左から）王毅氏、フン・マネット氏と董軍氏。（プノンペン＝新華社配信／万坡）【新華社プノンペン4月23日】中国とカンボジアの外相・国防相による「2＋2」戦略対話メカニズムの初会合に出席するためカンボジアを訪れた中国の王毅（おう・き）外交部長、董軍（とう・ぐん）国防部長は22日、プノンペンで同国のフン・マネット首相と会談した。