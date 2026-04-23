歌手の小林幸子（72）が23日、自身のSNSを更新。22日放送の日本テレビ系「有吉の壁」に“本人出演”したことを報告し、お笑いタレント・とにかく明るい安村（44）とのオフショットを公開した。「昨日の『有吉の壁』に本人出演させて頂きました」と報告した小林。番組内の企画「なりきりの壁を越えろ！ご本人登場選手権」で安村が豪華な衣装を着て、小林に“なりきり”。その安村とのツーショットなどを披露し、「安村くんの衣