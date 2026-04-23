◇プロ野球セ・リーグ DeNA-阪神（23日、横浜スタジアム）DeNAと阪神の一戦は雨天のため中止が発表されました。DeNAはホームでむかえた阪神との3連戦で前日までに連勝を飾り勝ち越しを決めていました。17日の広島戦から続き5連勝で勝率5割に戻していました。対する阪神は開幕からカード勝ち越しが巨人戦でストップ。中日戦での3連勝で盛り返しましたが、再び今カード負け越しとなっていました。なお予告先発は、DeNAが島田舜也投手