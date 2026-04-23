◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-オリックス（23日、ZOZOマリン）ロッテとオリックスの一戦は雨天のため試合前に中止が発表されました。前日22日のカード2戦目は、オリックスが紅林弘太郎選手の3ランホームランなどで逆転勝利。ロッテは対戦成績1勝4敗と負け越しています。午後6時から予定されていた一戦は、午後2時半に中止が決定。ロッテは今季初、オリックスは10日の楽天戦以来2度目の中止となりました。なお予告先発はロッテが西