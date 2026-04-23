◇スペイン1部レアル・ソシエダード0―1ヘタフェ（2026年4月22日サンセバスチャン）スペイン1部レアル・ソシエダードのMF久保建英（24）がヘタフェ戦で約3カ月ぶりに先発し、0―1で敗戦しながらもマン・オブ・ザ・マッチに選出された。左太腿裏を負傷した1月18日のバルセロナ戦以来のスタメンで、実戦復帰から3試合目でフル出場。クロスやドリブルなどで果敢に仕掛けてチャンスを生み出した。枠内シュートゼロの相手に