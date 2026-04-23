「ＤｅＮＡ（雨天中止）阪神」（２３日、横浜スタジアム）悪天候のため、午後２時３０分に中止が発表された。３連戦の最終戦で連敗中の阪神は今季２完封の高橋遥人投手、連勝中のＤｅＮＡはドラフト２位ルーキーの島田舜也投手が初登板初先発の予定だった。また、パ・リーグのロッテ−オリックス（ＺＯＺＯマリンスタジアム）も雨天中止が発表された。