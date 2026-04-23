タレントのJOYが23日、自身の公式Xを更新し、日経平均株価が一時、史上初となる6万円を突破したことを受け、現在の保有株の状況を伝えた。【Xより】日経平均株価6万円突破！JOY持ち株の状況報告定期的に株について報告するJOYは今回、「日経平均、史上初の6万円突破！だけど僕のポートフォリオは全然お祝いムードじゃないです。でもX見てると同じ感じの人も多いね。今日の一曲はDEENの『ひとりじゃない』に決定」とつづった。