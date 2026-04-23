横浜遠征中の1軍に合流した阪神・梅野隆太郎捕手（34）が雨天中止が発表された直後に球場入りした。「精一杯頑張ります。頑張ります。それしかない。以上」と笑顔で第一声を発し、横浜での練習に臨んだ。梅野は、2月の沖縄・宜野座キャンプ打ち上げ以降はファームで調整を進めていた。3月のオープン戦でも出番はなかったため、今季初の1軍の舞台となる。