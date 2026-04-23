お笑いコンビ・見取り図が２３日、都内で行われた、ファミリーマートの「『神の雫』コラボレーションワイン」発表会に出席した。２０２３年から展開している人気ワイン漫画「神の雫」とコラボしたファミマ限定ワインの代表的な２種類が２８日に復活することから行われたもの。各ワインには、共通ペンネーム「亜樹直」として活動している漫画原作者の樹林伸氏と樹林ゆう子氏考案のキャッチコピーが付けられており、見取り図は、