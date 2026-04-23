「息子に捕まるたびに捕食されると思ってる」【写真】お兄ちゃんに捕まって絶望顔になるチョムスケくんそんなコメントが添えられた写真には、お兄ちゃんに後ろから抱き上げられる猫の姿が写っています。全身は脱力状態で、目を閉じ、すべてを悟り切ったかのような虚無顔に。この猫の名前は、チョムスケくん。4歳になる男の子です。もはや絶望感さえ漂うチョムスケくんの姿に、3万件超の“いいね”が殺到。リプライには「この世の終