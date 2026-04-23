4月中旬に入ると、浙江省金華市武義県の茶の生産者は抹茶の生産時期を迎え、抹茶やてん茶の生産ラインがフル回転する。今年生産される抹茶の量は2000トンに達するとみられ、生産量と販売量は前年比で倍増する見込みだ。新華網が伝えた。武義県の茶産業は近年、「大規模化、エコシステム化、ブランド化、産業化」という優れた発展を遂げている。伝統的な緑茶の生産量は安定し、その質が高まっているほか、産業高度化も加速している