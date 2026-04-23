「助けてください」…そう訴えるかのように、人の足から肩までよじ登ってきた一匹の子猫。その必死な行動から始まった保護の物語が、SNSで大きな反響を呼んでいます。【写真】とっても人懐っこい猫さんでした投稿したのは、「mobimo/ミケ・ポコア・TNRクロコのびのび暮らし」さん（@cheetah.72167）。現在、この子猫は里親が決まり、トライアルへと進んでいます。足から肩へ…必死にすがりついた小さな命mobimoさんが子猫と出会っ