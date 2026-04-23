中国が独自に開発した直径6メートルの円盤型片側アンカー式インテリジェント自動観測ブイが4月21日、東部海域で配置を完了し、正式に運用を開始しました。今後は、中国の海洋漁業生産、海洋環境保護、海洋防災・減災などに質の高いデータサポートを提供していくことになります。このブイシステムは世界初の円盤型片側アンカー構造設計を採用した総合観測ブイシステムであり、伝統的な円盤型ブイの中心単点係留構造形式を刷新し、搭