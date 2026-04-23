◇インターリーグホワイトソックス7-11ダイヤモンドバックス（2026年4月22日フェニックス）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が22日（日本時間23日）、ダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場。7回に5戦連発となる中越え10号2ランをマークも、試合は7-11で敗れた。5戦連発には「うれしいです」と話したが、続けざまに「負けて悔しい。明日また点をとりたい」と敗戦に悔しさをにじませた。また、大リー