一般社団法人日本2.5次元ミュージカル協会理事も務める、俳優荒牧慶彦（36）が23日、公式Xを更新。兵庫県内で公演中のミュージカル「『フラガリアメモリーズ』〜でぃあ・まい・ふれんず！〜」の17日夜公演で負傷し、検査した結果、左足首の内側・外側靭帯断裂と診断されたと発表した。ミュージカル側は公式サイトで、24〜29日の8公演に関して、荒牧は全シーンで舞台袖から台詞と歌を発声し、舞台上の代役を高橋祐理が務め、一部