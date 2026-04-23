フィギュアスケート女子で今年の世界選手権で４度目の優勝を果たした坂本花織さんが２３日、都内の味の素本社を表敬訪問した。現役ラストシーズンは同社から食事面でサポートを受け、万全な状態に。２月のミラノ・コルティナ五輪では２大会連続で個人、団体ともに銀メダルを獲得。最終戦となった世界選手権では女王に返り咲き、「本当に心強いサポートをしていただいた。おかげでオリンピックで銀メダル２つ、世界選手権で４度目