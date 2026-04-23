女優の水村美咲が２３日、大阪市内で主演映画「小春日和〜ＩｎｄｉａｎＳｕｍｍｅｒ〜」（５月１６日大阪先行上映、松本動監督）取材会に、由美かおるらと出席した。人に言えない悩みを抱え、孤立してしまった小春（水村）は家出。現実逃避するも、心配する仲間や友人、鈴子ばあちゃん（由美）に支えられ、徐々に自分を取り戻していく物語だ。プロデューサーの楠部知子氏ががんになったことからスタートした企画。水村は「が