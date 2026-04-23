ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２２日（日本時間２３日）に敵地サンフランシスコでのジャイアンツ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場し、６回を５安打無失点、７三振無四球と好投するも勝敗は付かなかった。打者２３人に９１球で、９９・５マイル（約１６０・１キロ）超１５球、最速１００・６マイル（約１６１・９キロ）をマーク。防御率０・３８。打者では４打数無安打に終わり、連続試合出塁は５３で止まった。チームは