バレーボールの国内最高峰・大同生命ＳＶリーグ男子のレギュラーシーズン（ＲＳ）上位６チームによるチャンピオンシップ（ＣＳ）進出会見が２３日、都内で開かれ、参加６チームの主将ら代表選手が出席した。ＲＳ１位でＣＳ連覇を狙うサントリー・高橋藍主将は「優勝を目指して頑張ります。レギュラーラウンドで優勝できたからといって、チャンピオンシップで優勝できるとは限らない。気持ちを引き締めていきたい。しっかり２連覇