横浜スタジアムで午後５時４５分から予定されていたＤｅＮＡ・阪神戦は雨のため中止と発表された。ドラフト２位の島田舜也投手（東洋大）がプロ初先発する予定だった。前日２２日、ＤｅＮＡは阪神に２夜連続の乱打戦を制し、５連勝で勝率を５割に戻していた。雨天中止は１０日の広島戦（横浜スタジアム）ぶり今季２度目。仕切り直しで２４日から本拠地で巨人を迎えての３連戦となる。