アジア株下落原油にらみ神経質な展開、イラン情勢巡り噂飛び交う 東京時間14:04現在 香港ハンセン指数 25881.76（-281.48-1.08%） 中国上海総合指数 4073.71（-32.54-0.79%） 台湾加権指数 37754.41（-124.06-0.33%） 韓国総合株価指数 6435.68（+17.75+0.28%） 豪ＡＳＸ２００指数 8776.10（-67.46-0.76%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 78059.75（-456.74-0.58%） アジア株は