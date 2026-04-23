東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 イラン首席交渉担当者「米の露骨な停戦違反のため海峡開放は不可能」 ペゼシュキアン大統領「米による約束破棄、海上封鎖、脅迫が交渉の障害」 ホワイトハウス「主導権を握っているのはトランプ大統領だ」 最終的にはトランプ大統領がスケジュールを決定する イ