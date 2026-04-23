第1回【「自衛隊員3人死亡」の悪夢…最新鋭の“安全設計”を誇る陸自「10式戦車」はなぜ暴発事故を起こしたか真相究明のカギを握る“3文字”の安全装置とは】からの続き──。今年の富士総合火力演習は6月7日に静岡県の東富士演習場で実施される予定だ。見学希望者が多いことでも知られ、当日はYouTubeでライブ配信が行われる予定になっている。（全2回の第2回）＊＊＊【実際の写真】美貌も注目される「自衛隊の歌姫」（38）