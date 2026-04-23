横浜スタジアムで23日に開催予定だったDeNA―阪神は、雨天のため中止となった。この日はDeNAがドラフト2位ルーキー・島田舜也、阪神・高橋遥人が先発予定だった。ZOZOマリンで予定していたロッテ―オリックスも雨天中止が発表された。