浦和のスコルジャ監督が23日、次節の横浜M戦（25日）に向けてオンラインで取材に応じた。6連敗中で3勝8敗の東地区7位に低迷。首位・鹿島との勝ち点差は17まで開いた。優勝は絶望的な状況だが、指揮官は「チームのスタイルを変化させるプロセスの中にいることは選手も理解している。パフォーマンスのみを見れば目指しているところからほど遠いところにいるわけではない。希望を持てない状況ではない。今は難しい時期にいる。状