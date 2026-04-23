アメリカのトランプ大統領の特使がFIFA＝国際サッカー連盟に対して、イランの代わりにイタリアを出場させるよう要請していたとイギリスメディアが報じました。フィナンシャルタイムズは22日、トランプ大統領の側近である特使が今年6月11日に開幕するサッカーのワールドカップに関して、イランの代わりにイタリアを出場させるようFIFA＝国際サッカー連盟に要請したと報じました。関係者によりますと、パオロ・ザンポッリ特使は、イ